Дятлова: в Ашманн-парке завершили пуско-наладочные работы и включили освещение

В Ашманн-парке энергетики завершили пуско-наладочные работы и включили освещение. Ближайшие дни система освещения будет работать в тестовом режиме и при необходимости корректироваться, сообщила в своём телеграм-канале глава администрации Елена Дятлова.

На территории парка были смонтированы 154 фонаря. Установленные датчики позволяют обеспечивать нужное количество света в нужное время. Включаться и выключаться фонари будут автоматически, при определённом уровне освещенности, пишет Дятлова.

Напомним, подрядчик, ответственный за оборудование освещения в Макс-Ашманн-парке, не успел сдать объект до конца октября, как обещал ранее. На прошлой недели в администрации Калининграда ранее называли дату готовности Макс-Ашманн-парка — 15 декабря 2024 года.

В конце августа этого года руководитель компании «Мосинжиниринг» Георгий Мнацаканов приглашал главу администрации Елену Дятлову принимать выполненные работы в парке в середине сентября. Обустройством сетей там занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт». Как пояснили в мэрии города, на объект в качестве субподрядчика вышла компания «Мосинжиниринг».

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с ИП Скрендо, снизившим в апреле максимальную сумму контракта на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство в парке инженерных сетей. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».