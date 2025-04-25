В Макс-Ашманн-парке раскопали благоустроенную ранее территорию (фото)

В Макс-Ашманн-парке ведутся работы на ранее уже благоустроенной территории, рассказали «Новому Калининграду» местные жители. В «Дирекции ландшафтных парков» сообщили, что пришлось переложить трубу, поскольку прежняя не справлялась с отводом воды. .

«Одна из недавно проложенных дорожек перегорожена красной ленточкой с двух сторон, — рассказала жительница ул. Ефремова Елена, — часть плитки разобрана, а вокруг все раскопано».

Как сообщил «Новому Калининграду» и.о. руководителя «Дирекции ландшафтных парков» Дмитрий Смищук, дорожку перегородили на один день. «Нужно было проложить под ней трубы большего диаметра, чтобы они не забивались и не заиливались», — сообщил Смищук. По его словам, эти работы были выполнены дирекцией самостоятельно на свои средства. Речь идет о порядка 20 тысяч рублей. Он также отметил, что с предыдущим благоустройством работы никак не связаны. «То, что подрядчик должен был выполнить в рамках своих обязательств по контракту, он сделал», — уточнил Смищук.

По его словам, в Макс-Ашманн парке глинистая почва, которая медленно поглощает влагу, поэтому там много дренажных канав. И конкретно в этом месте на днях рабочие прокладывали трубу более широкого диаметра, потому что другая не справлялась. О том, что влаги в парке сейчас много, свидетельствует поднявшийся уровень воды в озере. «Это сезонное явление, — пояснил и.о. директора.

Фото: Ольга Саяпина / «Новый Калининград»

Напомним, что в 2022 году Макс Ашманн-парк победил в голосовании по программе «Комфортная городская среда». Работами по благоустройству парка горвласти начали заниматься в 2023 году, и несколько раз переносили сроки окончания работ. Благоустройство было завершено в ноябре 2024 года.

Глава администрации Елена Дятлова назвала окончание работ по благоустройству в Макс-Ашманн-парке главной победой городских властей в 2024 году, а в начале февраля 2025 года в парке перестали гореть фонари. В начале марта калининградцы обратили внимание на залитые водой дорожки, которые были построены в ходе благоустройства в 2024 году. В мэрии города потоп назвали сезонным явлением и пообещали, что сотрудники «Дирекции ландшафтных парков» устранят неудобство до 6 марта при помощи прочистки дренажных труб под пешеходной дорожкой.