В Литве задержали водителя фуры калининградского транзита за слив топлива

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В Литве задержали водителя фуры калининградского транзита за слив топлива

Таможенники Литвы задержали гражданина России, сливавшего топливо из бака своего грузового автомобиля на калининградском транзите. Об этом сообщила Таможня Литовской республики на своём официальном сайте.

Инцидент произошёл 28 февраля недалеко от железнодорожного вокзала в Йонаве. Отмечается, что водитель грузовика Man, являющийся гражданином России, сливал из бака фуры топливо в стоявший рядом металлический резервуар. Мужчине удалось добыть 200 литров дизеля. Его задержали сотрудники таможенно-криминальной службы республики.

«Топливо и грузовой тягач были задержаны, а для водителя должностными лицами составлены протоколы об административных правонарушениях в связи с нарушением перевозки нефтепродуктов и товаров, облагаемых акцизами, а также нарушением международных санкций. Нарушителю грозит штраф до 6 тыс. евро. конфискация дизельного топлива и транспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 08:00 12 марта для перевозчиков на калининградском направлении власти Литвы вводят обязательное декларирование топлива. Гендиректор ООО «Сталена» и вице-президент БДК Сергей Гоз считает, что подобным решением республика планирует контролировать количество автомобильного топлива, которое остаётся на её территории.

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