На ремонт томографа в Детской областной больнице выделили более 36 млн рублей

На ремонт томографа в Детской областной больнице в Калининграде выделили более 36 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Согласно лоту, исполнителю работ предстоит отремонтировать компьютерный томограф Optima CT660 с принадлежностями, а также заменить запасные части. На это предусмотрели 36,8 млн рублей, финансирование рассчитано на 2025 год. Дата начала аукциона по поиску подрядчиков на момент публикации новости неизвестна.

Работы по томографу планирует заказывать и БСМП. Так, больнице требуется замена запчастей на компьютерном томографе Revolution EVO. На это предусмотрено 29,3 млн рублей. Дата начала аукциона по поиску подрядчиков также пока что неизвестна.

Напомним, и.о. главврача Онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания 12 февраля сообщил, что в регионе «есть сложности» с работой томографов — из восьми аппаратов МРТ на данный момент работают четыре. Он добавил, что МРТ-исследования доступны для онкопациентов в течение 3–14 дней, они проводятся на базе других учреждений. Также Миракян отметил, что есть сложности с ремонтом аппаратов иностранного производства из-за логистики, дороговизны деталей. Компаний, имеющих лицензия международного уровня на ремонт аппаратов, в регионе нет.

В середине июля 2024 года пациенты жаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ. Позже пресс-служба правительства региона рассказала, что аппарат МРТ был запущен в тестовом режиме, параллельно инженерная служба проводила техническое обслуживание оборудования, выстраивались оптимальные параметры работы нового аппарата. Власти пообещали, что МРТ заработает в полноценном режиме ориентировочно до 28 июля.