Опрос: каждая вторая калининградка обидится на отсутствие поздравления 8 марта

Опрос: каждая вторая калининградка обидится на отсутствие поздравления 8 марта
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Каждая вторая женщина Калининграда обидится на отсутствие поздравления с Международным женским днём. Об этом говорится в результатах опроса сервиса SuperJob.

Опрос проводился среди горожан, находящихся в браке, с 25 февраля по 5 марта. Жители Калининграда рассказали, что главными праздниками, в которые необходимо поздравлять свою вторую половину, являются день рождения, 23 февраля, 8 марта и день свадьбы. 64% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в Международный женский день. 51% женщин заявил, что обидится на это.

Каждый четвёртый мужчина считает, что для жены критично отсутствие внимания 8 марта и в дату свадьбы, при этом 12% и 16% женщин соответственно признались, что отсутствие внимания в эти дни их расстроит. Исследователи отмечают, что поздравления на 14 февраля для калининградок не имеют особого значения.

«Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом. 40% мужчин и 34% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. Однако их вторые половины скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 14% женщин и 29% мужчин, оставшихся без поздравлений», — говорится в результатах опроса.

Ранее стало известно, что почти треть женщин из всех округов России мечтают о путешествии в подарок на 8 Марта. 16% респонденток предпочли бы получить деньги. 8% рассказали, что хотят билеты в театр, кино или музей. По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику и украшения или часы. Среди самых необычных подарков на Международный женский день жительницы Калининграда выделили предметы интерьера, питомцев и букеты.

Напомним, что уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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