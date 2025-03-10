В Калининграде сменился руководитель Дирекции ландшафтных парков

В Калининграде уволился со своего поста руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов. О том, что приказ о его уходе с должности был подписан ещё в пятницу, 7 марта, «Новому Калининграду» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Сам Карачинов своё увольнение пока не прокомментировал.

Временно исполнять обязанности руководителя Дирекции будет заместитель Карачинова Дмитрий Смищук, сообщивший «Новому Калининграду», что в работе организации перемен не намечается. На официальном сайте организации, а также на сайте мэрии города информация о смене руководства пока не появлялась.

Напомним, что только 6 марта Андрей Карачинов в эфире «ГорПросвета» рассказывал о подготовке второго этапа благоустройства парка Макса Ашманна и скором закрытии для посетителей парка имени Гагарина.

Дополнено: в пресс-службе горадминистрации сообщили, что смена руководства произошла «по решению учредителя».