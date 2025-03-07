Парк Гагарина намерены закрыть для посещения на время строительства дорожек

Парк Гагарина, расположенный в Московском районе Калининграда, намерены закрыть на время второго этапа благоустройства. Решение ограничить доступ в зелёную зону, как сообщил в ходе эфира «ГорПросвета» руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов, было принято из-за «негативного опыта» реконструкции Ашманн-парка.
Карачинов сразу оговорился, что финансированием благоустройство пока не обеспечено, однако в случае положительного решения вопроса подрядчик сначала займётся устройством сетей, которое будет связано с масштабными земляными работами.
«Парк, к сожалению, будет перерыт, и это придётся потерпеть, смириться с этим, — пояснил Карачинов. — Скорее всего, надо быть готовым к тому, что стройплощадку надо будет закрывать. У нас в парке Ашманна был такой негативный опыт. Мы пошли навстречу людям и оставили парк открытым. Но там работает строительная техника, соответственно, грязь, и появляются жалобы. Наверное, надо делать правильно и площадку закрывать, чтобы было безопасно и чисто».
На текущий момент, по словам Карачинова, в парке успели благоустроить всего 2 га от его площади, построив «космическую» детскую площадку. Следующий этап предполагает устройство сетей, освещения и видеонаблюдения, после чего город сможет приступить к строительству дорожек и парковки со стороны улицы Суворова.
В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.
На обустройство детской площадки ранее было выделено 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась выполнить работы за 71, 6 млн. Официальное открытие комплекса состоялось в начале февраля этого года.