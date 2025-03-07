Парк Гагарина намерены закрыть для посещения на время строительства дорожек

Парк Гагарина, расположенный в Московском районе Калининграда, намерены закрыть на время второго этапа благоустройства. Решение ограничить доступ в зелёную зону, как сообщил в ходе эфира «ГорПросвета» руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов, было принято из-за «негативного опыта» реконструкции Ашманн-парка.

Карачинов сразу оговорился, что финансированием благоустройство пока не обеспечено, однако в случае положительного решения вопроса подрядчик сначала займётся устройством сетей, которое будет связано с масштабными земляными работами.

«Парк, к сожалению, будет перерыт, и это придётся потерпеть, смириться с этим, — пояснил Карачинов. — Скорее всего, надо быть готовым к тому, что стройплощадку надо будет закрывать. У нас в парке Ашманна был такой негативный опыт. Мы пошли навстречу людям и оставили парк открытым. Но там работает строительная техника, соответственно, грязь, и появляются жалобы. Наверное, надо делать правильно и площадку закрывать, чтобы было безопасно и чисто».

На текущий момент, по словам Карачинова, в парке успели благоустроить всего 2 га от его площади, построив «космическую» детскую площадку. Следующий этап предполагает устройство сетей, освещения и видеонаблюдения, после чего город сможет приступить к строительству дорожек и парковки со стороны улицы Суворова.

В июне 2023 года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Калининграда