В Калининграде повторно ищут подрядчика на ремонт трибуны стадиона на Сельме

В Калининграде повторно ищут подрядчика на ремонт трибуны стадиона им. Юрия Шуляковского на Сельме. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно локальной смете, подрядчику предстоит демонтировать кресла с металлическим каркасом крепления, устроить боковую обмазочную изоляцию стен, выполнить гидроизоляцию горизонтальных и вертикальных швов, устроить обделку на фасаде и установить кресла. Помимо этого, нужно провести гидроизоляцию деформационного шва восточной трибуны и отремонтировать кровлю помещения комментаторской. На эти работы будет отведено 90 дней с даты подписания контракта.

Заказчиком является «Дирекция спортивных сооружений». В марте учреждение организовывала поиск подрядчика на ремонт трибуны стадиона на Сельме за 8,3 млн рублей. Тогда на торги не было подано ни одной заявки. Начальная (максимальная) цена контракта по новому конкурсу составляет 9,7 млн рублей. Дирекция планирует определить подрядчика 19 августа.

Обещание регби-клубу «Балтийский шторм» помочь с ремонтом основной трибуны стадиона на Сельме дал ещё в ноябре губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. «Съездил к ним на базу посмотреть, где тренируются. Поможем с ремонтом основной трибуны стадиона имени Юрия Шуляковского на Сельме», — написал глава региона в своём телеграм-канале.