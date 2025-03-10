Власти предупредили о сбоях работы «Волны Балтики» из-за смены систем оплаты

Городские власти предупредили население о сбоях в работе транспортных карт из-за смены системы оплаты проезда 11 марта. Об этом сообщила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Отмечается, что общественный транспорт в городе переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. Уже во вторник власти планируют переносить массив данных «Волны Балтики» из старой системы в новую. Вследствие этого пассажиром рекомендуют оплачивать поездку наличными, банковскими картами или через СБП.

«Все деньги на ваших транспортных картах сохраняются, и ничего не сгорает. Стоимость билета при оплате по СБП такая же, как по банковской карте — 33 рубля», — говорится в сообщении властей.

Из-за внедрения новой системы с 11 марта в городском транспорте нельзя будет расплатиться по «Волне Балтики Регион». Обычная школьная «Волна Балтики» продолжит работать на маршрутах внутри муниципалитета. При этом карты «Волна Балтики Регион», которые выданы школьникам из многодетных семей, уже интегрированы в новую систему оплаты проезда и продолжат действовать в городе.

«К слову, пополнять школьную „Волну Балтики“ завтра станет удобнее. Это можно будет сделать картой любого банка без комиссии на oplata.volna39.ru. Деньги появятся на балансе моментально. В ближайшее время в новое мобильное приложение внесут идентификатор „Школьник“, что также позволит не иметь при себе бумажную справку и расплачиваться по льготному тарифу при помощи смартфона», — дополнили в администрации Калининграда.