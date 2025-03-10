Власти предупредили о сбоях работы «Волны Балтики» из-за смены систем оплаты

Власти предупредили о сбоях работы «Волны Балтики» из-за смены систем оплаты
Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Город

Городские власти предупредили население о сбоях в работе транспортных карт из-за смены системы оплаты проезда 11 марта. Об этом сообщила администрация Калининграда в своём телеграм-канале.

Отмечается, что общественный транспорт в городе переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. Уже во вторник власти планируют переносить массив данных «Волны Балтики» из старой системы в новую. Вследствие этого пассажиром рекомендуют оплачивать поездку наличными, банковскими картами или через СБП.

«Все деньги на ваших транспортных картах сохраняются, и ничего не сгорает. Стоимость билета при оплате по СБП такая же, как по банковской карте — 33 рубля», — говорится в сообщении властей.

Из-за внедрения новой системы с 11 марта в городском транспорте нельзя будет расплатиться по «Волне Балтики Регион». Обычная школьная «Волна Балтики» продолжит работать на маршрутах внутри муниципалитета. При этом карты «Волна Балтики Регион», которые выданы школьникам из многодетных семей, уже интегрированы в новую систему оплаты проезда и продолжат действовать в городе.

«К слову, пополнять школьную „Волну Балтики“ завтра станет удобнее. Это можно будет сделать картой любого банка без комиссии на oplata.volna39.ru. Деньги появятся на балансе моментально. В ближайшее время в новое мобильное приложение внесут идентификатор „Школьник“, что также позволит не иметь при себе бумажную справку и расплачиваться по льготному тарифу при помощи смартфона», — дополнили в администрации Калининграда.

Ранее городские власти сообщили, что с 11 марта в общественном транспорте Калининграда появится возможность оплаты проезда посредством QR-кода. Отмечалось, что другие способы оплаты также продолжат действовать.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter