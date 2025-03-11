Мэрия заявила о возможности пополнения «Волны Балтики» через любой банк

Мэрия заявила о возможности пополнения «Волны Балтики» через любой банк
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Городские власти заявили о возможности пополнения транспортной карты «Волна Балтики» через любой банк посредством Системы быстрых платежей. Ранее пользователи могли перевести на неё деньги через Сбер. Об этом администрация Калининграда сообщила в своём телеграм-канале.

Перевод средств возможен через Систему быстрых платежей. Отмечается, что деньги поступают на транспортную карту мгновенно и без комиссии. Для пополнения «Волны Балтики» необходимо перейти по ссылке https://oplata.volna39.ru/. Этот же сервис работает и для школьных транспортных карт.

«Пополнение „льготных“ и „многодетных“ карт будет доступно по ней в конце этого месяца, о чём мы дополнительно сообщим. В мобильном приложении Сбера, в котором раньше некоторые калининградцы пополняли свои транспортные карты внутренними переводами, эта опция теперь доступна только для обладателей областных карт „Волна Балтики Регион“», — говорится в сообщении властей.

Ранее городские власти сообщили, что с 11 марта в общественном транспорте Калининграда появится возможность оплаты проезда посредством QR-кода. Отмечалось, что другие способы оплаты также продолжат действовать. Со вторника общественный транспорт перешёл на новую систему оплаты, из-за чего власти предупреждали о возможных сбоях в работе транспортных карт в течение дня.

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