Мэрия заявила о возможности пополнения «Волны Балтики» через любой банк

Городские власти заявили о возможности пополнения транспортной карты «Волна Балтики» через любой банк посредством Системы быстрых платежей. Ранее пользователи могли перевести на неё деньги через Сбер. Об этом администрация Калининграда сообщила в своём телеграм-канале.

Перевод средств возможен через Систему быстрых платежей. Отмечается, что деньги поступают на транспортную карту мгновенно и без комиссии. Для пополнения «Волны Балтики» необходимо перейти по ссылке https://oplata.volna39.ru/. Этот же сервис работает и для школьных транспортных карт.

«Пополнение „льготных“ и „многодетных“ карт будет доступно по ней в конце этого месяца, о чём мы дополнительно сообщим. В мобильном приложении Сбера, в котором раньше некоторые калининградцы пополняли свои транспортные карты внутренними переводами, эта опция теперь доступна только для обладателей областных карт „Волна Балтики Регион“», — говорится в сообщении властей.