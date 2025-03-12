СМИ: мошенники начали обманывать россиян при помощи самозапретов на кредиты

Мошенники стали использовать самозапреты на кредиты, чтобы обманывать россиян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Отмечается, что злоумышленники звонят своим жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги» и говорят, что самозапрет установлен неверно. Для исправления ситуации пользователям предлагается перейти по отправленной ссылке, которая является фишинговой. Когда мошенники получают доступ к настоящему аккаунту на портале «Госуслуг», они могут авторизоваться в банковском приложении и получить доступ к счетам.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — приводит издание слова Ассоциации развития финграмотности.