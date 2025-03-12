СМИ: мошенники начали обманывать россиян при помощи самозапретов на кредиты

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Мошенники стали использовать самозапреты на кредиты, чтобы обманывать россиян. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Отмечается, что злоумышленники звонят своим жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги» и говорят, что самозапрет установлен неверно. Для исправления ситуации пользователям предлагается перейти по отправленной ссылке, которая является фишинговой. Когда мошенники получают доступ к настоящему аккаунту на портале «Госуслуг», они могут авторизоваться в банковском приложении и получить доступ к счетам.

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий „Госуслуги“, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — приводит издание слова Ассоциации развития финграмотности.

Самозапрет на кредиты заработал на портале государственных и муниципальных услуг в начале марта. Он устанавливается на все потребительские кредиты и займы полностью или частично. В частности, можно запретить дистанционное оформление кредитов, и тогда заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или МФО. При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты и уже заключённые договоры.

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