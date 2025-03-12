Бывший главный архитектор Калининграда: вместо Дома Советов нужно новое здание

Бывший главный архитектор Калининграда: вместо Дома Советов нужно новое здание
Процесс разборки Дома Советов в апреле 2024 года. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Дом Советов

На месте Дома Советов необходимо построить новое массивное здание. Об этом в ходе интервью «Новому Калининграду» заявил последний главный архитектор советского Калининграда Сергей Лебедихин. По его мнению, Русский парк, предложенный экс-губернатором Антоном Алихановым, оставит вопрос застройки Центральной площади открытым.

«Я думаю, что там хороший и серьезный фундамент, — заявил Лебедихин. — Место для Дома Советов было выбрано удачно, он стоял правильно и замыкал наши улицы. Если не получилось его реконструировать в силу ряда обстоятельств, то, конечно, на мой взгляд, надо делать хороший конкурс, и на базе этих фундаментов строить современное хорошее здание. Причём, по массе нужно что-то близкое к тому, что было. Это несомненно».

Напомним, губернатор Алексей Беспрозванных допустил «небольшие застройки» на месте снесённого Дома Советов. При этом губернатор выступил за создание парка на Центральной площади Калининграда.

О появлении парка на месте Дома Советов заговорили ещё весной 2024 года. Тогда экс-губернатор Антон Алиханов анонсировал появление зелёной зоны под названием «Русский парк» на месте Королевского замка. Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне ранее заявлял, что оформление территории Дома Советов начнётся с создания парка. Однако он также добавлял, что там планируется построить деловой центр.



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