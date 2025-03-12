Горвласти: в парке Победы проходит расчистка водоема с помощью машины-амфибии (фото)

«„Гидротехник“ проводит большую планомерную работу по расчистке городских водоемов, которых, стоит отметить, в Калининграде немало. Очень много мусора вывозят с поверхности воды и берегов именно весной, когда мало зелени и мусор видно особенно хорошо», — рассказала Дятлова.
Также она отметила, что сотрудники «Гидротехника» проводят ручную уборку от бытового мусора акватории водоемов на Ялтинской, Алданской, Карамзина, Инженерной, Судостроительной, Зеленой, Сибирякова и в микрорайоне Прегольский.
Отметим, что «Гидротехник» планирует приобрести еще одну многофункциональную самоходную машину-амфибию. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.
Напомним, в 2024 году Калининградская область стала одним из лидеров по числу загрязнённых водоёмов в России. В регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр.
Фото из ТГ-канала Елены Дятловой