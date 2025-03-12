Горвласти: в парке Победы проходит расчистка водоема с помощью машины-амфибии (фото)

Все новости по теме: Экология


photo_2025-03-12_17-35-57.jpgphoto_2025-03-12_17-35-59.jpgphoto_2025-03-12_17-36-00.jpgphoto_2025-03-12_17-35-58.jpg
Впервые в этом году «Гидротехник» спустил на воду машину-амфибию. С ее помощью рабочие очищают от мусора поверхность водоема в парке Победы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова.

«„Гидротехник“ проводит большую планомерную работу по расчистке городских водоемов, которых, стоит отметить, в Калининграде немало. Очень много мусора вывозят с поверхности воды и берегов именно весной, когда мало зелени и мусор видно особенно хорошо», — рассказала Дятлова.

Также она отметила, что сотрудники «Гидротехника» проводят ручную уборку от бытового мусора акватории водоемов на Ялтинской, Алданской, Карамзина, Инженерной, Судостроительной, Зеленой, Сибирякова и в микрорайоне Прегольский.

Отметим, что «Гидротехник» планирует приобрести еще одну многофункциональную самоходную машину-амфибию. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Напомним, в 2024 году Калининградская область стала одним из лидеров по числу загрязнённых водоёмов в России. В регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр.

Фото из ТГ-канала Елены Дятловой

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter