Горвласти: в парке Победы проходит расчистка водоема с помощью машины-амфибии (фото)

Впервые в этом году «Гидротехник» спустил на воду машину-амфибию. С ее помощью рабочие очищают от мусора поверхность водоема в парке Победы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова.

«„Гидротехник“ проводит большую планомерную работу по расчистке городских водоемов, которых, стоит отметить, в Калининграде немало. Очень много мусора вывозят с поверхности воды и берегов именно весной, когда мало зелени и мусор видно особенно хорошо», — рассказала Дятлова.

Также она отметила, что сотрудники «Гидротехника» проводят ручную уборку от бытового мусора акватории водоемов на Ялтинской, Алданской, Карамзина, Инженерной, Судостроительной, Зеленой, Сибирякова и в микрорайоне Прегольский.

Отметим, что «Гидротехник» планирует приобрести еще одну многофункциональную самоходную машину-амфибию. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Напомним, в 2024 году Калининградская область стала одним из лидеров по числу загрязнённых водоёмов в России. В регионе зафиксировали 102 случая загрязнения малых водных объектов и озёр.

Фото из ТГ-канала Елены Дятловой