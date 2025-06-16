Инвестор отказался от аренды вокзала в Краснолесье

Инвестор, который намеревался заняться реконструкцией исторического вокзала в Краснолесье и реализовать там свой проект «FridayForest», отказался от своих планов. О том, что предприниматель Сергей Свердлов подал заявление на расторжение договора аренды вокзала, «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В администрации муниципалитета эту информацию подтвердили.

«Сам я лично со Свердловым ещё не общался, так как нахожусь в отъезде, — сообщил „Новому Калининграду“ глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин. — Как вернусь, планирую встретиться. Заявление он написал на прошлой неделе».

«Новый Калининград» обратился к самому арендатору вокзала, однако Сергей Свердлов от комментариев по поводу причин расторжения договора отказался.

Отметим, что в марте текущего года в пресс-службе национального парка «Куршская коса», в подчинении которого находится нацпарк «Виштынецкий», сообщили, что коммерческая деятельность на территории вокзала в Краснолесье пока под большим вопросом, так как здание «расположено в границах земельного участка, включенного в территорию национального парка „Виштынецкий“». При этом Положение о национальном парке на тот момент ещё не было утверждено.

В январе этого года Сергей Свердлов сообщил, что после долгих согласований с Калининградской железной дорогой ему удалось восстановить электроснабжение вокзала, а в октябре 2024 года Сергей Свердлов сообщал «Новому Калининграду», что проект реконструкции вокзала в Краснолесье встал на паузу из-за проблем с земельным участком. Он уточнял, что «не мог ничего планировать без электричества и без выделения земельного участка».