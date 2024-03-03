Власти уточнили, как пройдёт голосование за благоустройство городов области (фото)

С 15 по 17 марта в Калининграде, Балтийске, Краснознаменске, Немане, Правдинске, Черняховске и Янтарном планируется работа волонтёров президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Добровольцы помогут жителям муниципалитетов пройти авторизацию и проголосовать за благоустройство выбранной территории, сообщила пресс-служба областного правительства.



Адреса, по которым будут работать волонтёры, обещают в ближайшее время разместить на интернет-ресурсах областного минстроя.

«От одного человека будет возможно отдать голос только одной территории, возможно, это будет сквер или парк вблизи его дома, или школы. Каждый гражданин, конечно же, может подарить шанс на благоустройство и другим жителям его города. Например, решив, что там живут его друзья, они хотели бы гулять там всей семьей по классному парку. В общем — выбор за каждым», — рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ — начальник департамента развития жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Мария Куклева. Выбор смогут сделать все желающие от 14 лет.

В 2023 году участие в аналогичном голосовании за шесть с половиной недель приняли 42 тыс. человек. Оно длилось с 15 апреля по 31 мая. Жители Калининграда, к примеру, выбирали из 70 проектов, Гвардейска — из 10, Янтарного — из трёх. Благоустройством территорий-победителей муниципалитеты займутся в этом году.

Регистрация волонтёров открылась 15 февраля. Они примут участие в организации и проведении голосования в четвёртый раз.

Голосование пройдёт с 15 марта по 30 апреля на федеральной платформе https://39.gorodsreda.ru/. Перечень общественных территорий Калининграда, претендующих на благоустройство в 2025 году, опубликован на сайте горадминистрации. Объекты также нанесены на карту. Изначально в перечне было 55 пунктов. Позднее к ним добавили проект спортивной площадки в районе домов № 171-177 на ул. Куйбышева.





Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград