На содержание территории Третьяковки в Калининграде выделили 28 млн рублей

Все новости по теме: Культура

На содержание территории филиала Третьяковской галереи в Калининграде выделили 28 млн рублей. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Услуги необходимо оказывать в течение 13 месяцев с 1 апреля 2025 года по адресу Парадная набережная, 3. Подрядчику будет необходимо проводить ручную и механизированную уборку территории, очищать здание галереи от грязи, листвы, мусора, наледи и сосулек, мыть остекления, вывозить снег в зимний период, ухаживать за газонами, деревьями, кустарниками, цветниками, вазонами и розами. На работы выделили 28,2 млн рублей. Подрядчика планируют определить 26 марта.

Ранее в филиале Третьяковской галереи заявляли, что первую выставку планируют показать весной 2025 года после отлаживания климат-контроля. Это будет проект «Пять веков русского искусства» (16+). Напомним, что филиал Третьяковской галереи должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter