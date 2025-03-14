На содержание территории Третьяковки в Калининграде выделили 28 млн рублей

На содержание территории филиала Третьяковской галереи в Калининграде выделили 28 млн рублей. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Услуги необходимо оказывать в течение 13 месяцев с 1 апреля 2025 года по адресу Парадная набережная, 3. Подрядчику будет необходимо проводить ручную и механизированную уборку территории, очищать здание галереи от грязи, листвы, мусора, наледи и сосулек, мыть остекления, вывозить снег в зимний период, ухаживать за газонами, деревьями, кустарниками, цветниками, вазонами и розами. На работы выделили 28,2 млн рублей. Подрядчика планируют определить 26 марта.

Ранее в филиале Третьяковской галереи заявляли, что первую выставку планируют показать весной 2025 года после отлаживания климат-контроля. Это будет проект «Пять веков русского искусства» (16+). Напомним, что филиал Третьяковской галереи должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.