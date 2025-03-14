Власти Калининграда выделяют ещё 4,8 млн рублей на телепиар

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Власти Калининграда выделяют 4 797 277 рублей на освещение деятельности горадминистрации и совета депутатов на телеканалах, осуществляющем кабельное и цифровое эфирное наземное вещание на территории областного центра. Анонсы закупок опубликованы на сайте регионального центра торгов.

В 2 934 079 рублей обойдутся 164 минуты пиара в «цифре». Стоимость минуты — от 11 493 до 27 200 рублей. Услуги кабельного канала оценили в 1 863 198 рублей. Освещать деятельность горвластей подрядчику предстоит 648 минут. Стоимость каждой — от 513 до 18 400 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Ранее были опубликованы анонсы закупок на освещения деятельности городских властей на информационном интернет-портале на общую сумму 627 250 рублей.

В конце 2024 года администрация Калининграда организовала семь аукционов на освещение своей деятельности и работы горсовета в 2025 году. В торгах принимали участие средства массовой информации всех видов: от газет до интернет-порталов. Итоговая сумма, которую городские власти потратят на собственный пиар за первое полугодие 2025-го, составит почти 7,44 млн рублей.

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