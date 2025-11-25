Заксобрание Калининградской области выделяет деньги на пиар в 2026 году

Заксобрание Калининградской области выделяет деньги на пиар в 2026 году

Законодательное собрание Калининградской области анонсировало госзакупки на освещение своей деятельности в 2026 году. Соответствующая информация размещена на сайте регионального центра торгов.

В настоящее время речь идёт о двух закупках. На информационные услуги в объёме 189 минут заксобрание выделяет 302 400 рублей. Цена за единицу — 1600 рублей. Ещё 360 минут пиара обойдутся в 300 240 рублей. В данном случае цена минуты составляет 834 рубля. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2025 году вклад СМИ в формирование общественного мнения о деятельности регионального парламента оценили в общей сложности в 13 207 388 рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

