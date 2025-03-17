Власти снова не нашли подрядчика для строительства детсада в Гвардейске

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Власти Гвардейского округа снова не нашли подрядчика для строительства детского сада на улице Тельмана. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, следует из протокола итогов аукциона, опубликованном на сайте госзакупок.

Информацию о повторном аукционе разместили 26 февраля. По нему планировалось определить подрядчика для строительства учреждения на 240 мест 12 марта. Его признали несостоявшимся, так как на участие не подали ни одной заявки. Тогда власти Гвардейского округа были готовы выделить на работы до 526,3 млн рублей.

Сейчас администрация муниципалитета готовится объявить третий аукцион по поиску подрядчика для возведения детсада на улице Тельмана. Согласно информации на сайте регионального «Центра торгов», начальная (максимальная) цена контракта должна составить 528 млн рублей, при том что в октябре 2024 года стоимость строительства учреждения оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). Нынешнее финансирование предусмотрено в течение 2025-го и 2026-го. Дата начала подачи заявок для участия в аукционе на момент публикации новости неизвестна.

Проектно-сметная документация детского сада прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025 года правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, возведение детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещено 20 групп на 514 человек.

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