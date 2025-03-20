Беспрозванных поручил отправить неотложных онкопациентов в федеральный центр

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил минздраву направить неотложных онкологических пациентов в федеральный центр для прохождения дальнейшей терапии. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Знаю о ситуации с неисправностью аппарата лучевой терапии в онкоцентре. Оперативно связался с нашим подрядчиком ПЭТРУСКО, который нам его поставил. Оборудование на гарантии. Специалисты из Москвы сегодня вылетают в Калининградскую область, чтобы провести диагностику аппарата, выявить причину неисправности, в кратчайшие сроки его отремонтировать. Поручил минздраву направить неотложных пациентов в федеральный центр для прохождения дальнейшей терапии – всего 7 человек, остальным пациентам проведена коррекция схем лечения. Экстренных ситуаций нет. С каждым пациентом работаем индивидуально. Держу вопрос на личном контроле», — сообщил губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что в онкологическом центре Калининградской области сломался аппарат лучевой терапии. Об этом в телеграм-чате «Медицина39» сообщил родственник одной из пациенток. В минздраве подтвердили информацию и сообщили, что из Москвы вызвана компания-представитель поставщика оборудования.