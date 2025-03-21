Специалисты починили сломавшийся на днях аппарат лучевой терапии в региональном онкоцентре. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Аппарат лучевой терапии починили. Спасибо за оперативность. Сегодня пациентов начнут приглашать на лечение», — проинформировал глава региона.

Напомним, в четверг, 20 марта, стало известно, что в онкологическом центре Калининградской области несколько дней назад сломался аппарат лучевой терапии. Об этом в телеграм-чате «Медицина39» сообщил родственник одной из пациенток. В минздраве подтвердили информацию и отметили, что из Москвы вызвана компания-представитель поставщика оборудования.

В свою очередь губернатор Алексей Беспрозванных поручил минздраву направить неотложных онкологических пациентов в федеральный центр для прохождения дальнейшей терапии.