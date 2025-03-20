В калининградском онкоцентре сломался аппарат лучевой терапии

В онкологическом центре Калининградской области сломался аппарат лучевой терапии. Об этом в телеграм-чате «Медицина39» сообщил родственник одной из пациенток. В минздраве подтвердили информацию и сообщили, что из Москвы вызвана компания-представитель поставщика оборудования.

В телеграм-чате один из жителей написал, что в настоящее время в онкоцентре его родственница проходит лечение тяжелого онкологического заболевания, которое ей было диагностировано в декабре. «После проведения оперативного лечения она была направлена в онкоцентр для проведения лучевой и химиотерапии. В настоящее время проведена только половина курса, однако сломался аппарат для проведения лучевой терапии, поэтому она уже два дня не получает надлежащего лечения. Тип опухоли очень агрессивный, поэтому любое прерывание лечения недопустимо», — написал житель региона.

Он отметил, что не понимает, почему единственное специализированное лечебное заведение в Калининградской области оказалось не оснащено надлежащим и работоспособным оборудованием. «Все усилия в борьбе за жизнь могут быть перечеркнуты из-за сложившейся ситуации. В отделении очень много больных всех возрастов, которые надеются выжить и победить эту страшную болезнь. Примите, пожалуйста, оперативные меры по решению проблемы», — заключил калининградец.

В минздраве Калининградской области сообщили, что проблема с аппаратами лучевой терапии находится на контроле. «Из Москвы вызвана компания-представитель поставщика для конкретизации неисправности. На данный момент часть пациентов будет перенаправлена в федеральные центры для определения тактики лечения. Пациенты точно не останутся без внимания», — сообщили в минздраве.

В июле 2024 года пациенты жаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ. Аппарат не работает по настоящее время. Как сообщил и. о. главврача онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в феврале, МРТ-исследования доступны для онкопациентов в течение 3–14 дней, исследования проводятся на базе других учреждений. В настоящее время в учреждении ждут замену комплектующего иностранного производства.

Поликлиника онкоцентра начала работу в тестовом режиме в мае 2024 года, В полную силу учреждение заработало 19 августа 2024 года. В конце ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил о том, что «история полного запуска онкоцентра подходит к концу». «Все мои поручения выполнены: операционные запущены, недостающие медикаменты доставлены. <...> Осталось отладить систему маршрутизации, чтобы жители понимали, как пройти здесь лечение», — написал тогда губернатор в своём Telegram-канале.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили.

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