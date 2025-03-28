Аминов рассказал, готов ли единолично управлять Калининградом

«Одноглавая» система самоуправления, которую утвердили 20 марта депутаты Законодательного собрания Калининградской области, позволит принимать решения более оперативно. Такое мнение высказал глава Калининграда Олег Аминов в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда».

«При каждой системе управления (когда есть председатель городского совета, он же глава города, и есть глава администрации) есть свои плюсы и минусы. В том, что будет единый глава совмещать все функции, тоже есть много плюсов. На сегодняшний день мы говорим о вертикали власти, которая будет исходить для всех муниципалитетов региона, которая максимально оптимально устраивает нашего губернатора для того, чтобы осуществлять все свои полномочия в регионе. Если есть такое мнение, мы тоже за», — сказал Олег Аминов.

По мнению главы Калининграда, реформа местного самоуправления обеспечена дальнейшими планами и развитием: «Безусловно, это в какой-то степени позволит более оперативно решать вопросы, принимать решения как во взаимодействии с правительством Калининградской области и с губернатором, так и во взаимодействии с городскими советами муниципалитетов».

При этом возвращение «одноглавой» системы потребует внесения изменений в уставы муниципалитетов и штатную структуру администраций.

«Работа довольно большая и значимая. Здесь я искренне не завидую муниципалитетам, у которых уже в этом году выборы идут, потому что они трудятся, не покладая рук, день и ночь для того, чтобы привести уставы свои в соответствие с региональным законом и внести соответствующие корректировки», — отметил Аминов, напомнив, что у областного центра на это есть время до сентября 2026 года.

Глава Калининграда также подчеркнул, что выстраиваемая вертикаль власти не означает, что какая-то из её ветвей не нужна: «Просто все будут нацелены на более качественное выполнение своих задач и, может быть, будут акцентированы какие-то отдельные направления деятельности. Это касается как Городского совета, так и администраций городов. Нельзя сказать, что это только повышение статуса, это и повышение ответственности в большем объёме, поэтому штатные структуры всё равно должны каким-то образом претерпеть изменения».

На вопрос, видит ли он себя в будущем в роли единоличного руководителя муниципалитета, Олег Аминов ответил, что готов к любому развитию событий. «Я человек команды. Мы можем предполагать, располагать и так далее. Понятно, что есть вертикаль власти и никто не застрахован от того, что какие-то предложения будут поступать. Я уверен, что наш губернатор очень чётко понимает роль и возможности каждого руководителя муниципалитета. <...> Поэтому, если поступают какие-то предложения, то они, конечно же, должны рассматриваться. Если ты человек команды, значит ты нацелен на то, чтобы принести максимальную пользу команде и работать там, где тебя видят», — заключил глава Калининграда.

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили реформу местного самоуправления на 42-м заседании регионального парламента 20 марта. Выбирать главу округа вновь будут не из числа депутатов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять местную администрацию.

Первыми должны внедрить нововведения восемь муниципалитетов, в которых новые депутатские корпуса будут избраны в сентябре 2025 года: Зеленоградский, Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Полесский, Славский, Советский и Ладушкинский округа.

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