Горсовет: калининградцы должны платить турналог при отдыхе в муниципалитетах

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В Горсовете объяснили, должны ли калининградцы платить туристический налог при размещении в гостиницах и санаториях муниципалитетов региона. По словам председателя комитета по финансам Алексея Данилова, жители областного центра не освобождаются от уплаты налога. Об этом он сообщил на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности 20 марта.

«Налог у нас составляет 100 рублей в сутки, поэтому я думаю, что не особо большая нагрузка, — отметил Данилов. — Для Зеленоградска было бы совершенно необоснованно вводить какие-то льготы для жителей города Калининграда, поскольку мы для города Зеленоградска являемся туристами. Мы приезжаем там отдыхать, поэтому мы такие же туристы, как и жители других городов».

Напомним, что туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов. В Краснознаменском, Нестеровском и Славском округах было принято решение отказаться от введения этого налога из-за отсутствия или небольшого количества классифицированных гостиниц и других коллективных средств размещения, расположенных на их территории.


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