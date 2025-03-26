Коммунисты не поддержали новшества в отношении турналога в Калининграде

Совет депутатов Калининграда внёс изменения в решение «Об установлении на территории городского округа „Город Калининград“ туристического налога» в среду, 26 марта. В число льготных категорий граждан внесли тех, кто заключает договор на временное проживание непрерывно сроком на 60 дней и более. Решение не поддержали представители коммунистических фракций.

«Избиратели недовольны, что из налоговой базы не исключаются местные „туристы“. Получается, что местные жители тоже как туристы, турналог и повышение цен тоже будет на них распространяться. Я думаю, было бы неплохо рассмотреть исключение из налоговой базы местных жителей по прописке. А то, получается, мы приравниваемся и к жителям Петербурга, и к жителям Москвы, а зарплаты, к сожалению, у нас маленечко не дотягивают, мягко говоря», — высказался руководитель фракции КПРФ Сергей Севостьянов.

Как отметил руководитель «Коммунистов России» Алексей Колобов, бюджет понесёт потери из-за освобождения от уплаты туристического налога тех, кто заключает договор на 60 суток и более. Это изменение было внесено после обращения представителей Западного филиала Президентской академии РАНХиГС, часть студентов которого проживают в гостинице при учреждении в связи с нехваткой мест в общежитии. «Не совсем понятны основания. Сколько выпадает из бюджета доходов? Сколько студентов там проживает? Для скольких людей необходима эта норма?» — прокомментировал Колобов. По мнению главы фракции, из-за частной проблемы, которую учебное заведение могло бы решить за свой счёт, в категорию льготников незаслуженно попадают, к примеру, гастарбайтеры, проживающие в хостелах.

Мнения были выслушаны. В итоге изменения поддержали 17 депутатов. Двое проголосовали против, четверо воздержались.

Туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов Калининградской области с 1 января 2025 года. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по временному размещению:

гостиницы и отели (любых категорий);

хостелы, кемпинги, глэмпинги;

санатории, дома отдыха, базы отдыха.

Данные объекты должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения.

В первый год действия ставка турналога составляет 1% от стоимости размещения (но не менее 100 рублей в сутки), затем её ежегодно будут увеличивать на 1% до 2029 года. Налогоплательщики самостоятельно исчисляют сумму налога, определяя её как процент от стоимости услуги проживания без учёта НДС и самого туристического налога в момент полного расчёта с клиентом. По прогнозам минкульттуризма, в 2025 году турналог принесёт в бюджет Калининграда порядка 40 млн рублей. Расчёт не учитывает размещение льготных категорий граждан. Налоговым периодом для исчисления турналога признаётся квартал. Декларацию необходимо представить не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом. Таким образом, первый срок уплаты туристического налога наступит в апреле 2025 года.