Заксобрание утвердило врио бизнес-омбудсмена Калининградской области

Заксобрание утвердило врио бизнес-омбудсмена Калининградской области
Олеся Белая. Фото: Андрей Рубченко / Законодательное собрание Калининградской области
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Законодательное собрание Калининградской области утвердило временно исполняющую обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Решение приняли на 42-м заседании парламента 20 марта.

Кандидатом на пост врио бизнес-омбудсмена была Олеся Белая. Для вынесения решения депутаты устроили тайное голосование. Как сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Никулин, в урне оказалась 31 бюллетень. 30 парламентариев проголосовали за назначение Белой на пост врио уполномоченного по защите прав предпринимателей. Один депутат высказался против.

Как рассказала о себе сама Олеся Белая на комитете по экономической политике и развитию инфраструктуры 12 марта, она три года работала руководителем аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. В своей работе она хочет придерживаться принципа преемственности «с тем заделом, который был сделан Светланой Борисовной [Нижегородовой]».

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин пояснил, что приставка «врио» у бизнес-омбудсмена пробудет до момента, пока на федеральном уровне не утвердят уполномоченного по защите прав предпринимателей. После этого Калининградской области нужно будет согласовать с ним кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена и заново её утвердить. «Сейчас, чтобы [у нас] не простаивало и работа шла, потому что у предпринимателей очень много вопросов, мы приняли такое решение о временно исполняющей обязанности», — рассказал глава регионального парламента.

Ранее бизнес-омбудсменом Калининградской области была Светлана Нижегородова. Её утвердили на заседании тогда ещё региональной думы 13 июня 2019 года. Как пояснила «Новому Калининграду» сама Нижегородова, её полномочия в статусе уполномоченного по правам предпринимателей истекли 13 июня 2024 года.

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