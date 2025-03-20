Заксобрание утвердило врио бизнес-омбудсмена Калининградской области

Законодательное собрание Калининградской области утвердило временно исполняющую обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Решение приняли на 42-м заседании парламента 20 марта.

Кандидатом на пост врио бизнес-омбудсмена была Олеся Белая. Для вынесения решения депутаты устроили тайное голосование. Как сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Никулин, в урне оказалась 31 бюллетень. 30 парламентариев проголосовали за назначение Белой на пост врио уполномоченного по защите прав предпринимателей. Один депутат высказался против.

Как рассказала о себе сама Олеся Белая на комитете по экономической политике и развитию инфраструктуры 12 марта, она три года работала руководителем аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. В своей работе она хочет придерживаться принципа преемственности «с тем заделом, который был сделан Светланой Борисовной [Нижегородовой]».

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин пояснил, что приставка «врио» у бизнес-омбудсмена пробудет до момента, пока на федеральном уровне не утвердят уполномоченного по защите прав предпринимателей. После этого Калининградской области нужно будет согласовать с ним кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена и заново её утвердить. «Сейчас, чтобы [у нас] не простаивало и работа шла, потому что у предпринимателей очень много вопросов, мы приняли такое решение о временно исполняющей обязанности», — рассказал глава регионального парламента.