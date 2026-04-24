Экс-замминистра здравоохранения Поповой смягчили меру пресечения

Суд снял одну из мер пресечения с экс-замминистра здравоохранения Калининградской области Анны Поповой, обвиняемой в хищении бюджетных средств путем обмана. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как пояснили в суде, ранее в рамках меры пресечения в виде запрета определенных действий Поповой было запрещено покидать жилое помещение. 22 апреля эта мера пресечения была снята. При этом остальные ограничения сохраняются. Речь идет о запрете на общение с участниками уголовного дела и обязательстве являться по вызовам суда.

Отметим, что Центральный районный суд избрал Поповой меру пресечения в виде заключения под стражу в январе 2025 года. 23 сентября 2025 года ее перевели под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда, а 23 декабря 2025 года эта мера была изменена на запрет определенных действий.

В СМИ об аресте Анны Поповой стало известно днём 23 января. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Бывшей чиновнице вменяют хищение более 2,8 млн рублей. По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года Попова вступила в сговор с начальником отдела по организационной и контрольной работе регионального минздрава и двумя другими лицами. Целью договорённости было трудоустройство одного из них в «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» на должность заместителя начальника отдела по работе с обращениями граждан.