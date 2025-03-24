Прокуратура: выпуски сточных вод в Парковый ручей оборудуют очистными сооружениями

По иску природоохранной прокуратуры будут оборудованы очистными сооружениями выпуски сточных вод в Парковый ручей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки исполнения водного законодательства на территории Калининграда было установлено, что МБУ «Гидротехник» осуществляет сброс ливневых сточных вод в Парковый ручей через 19 муниципальных выпусков в отсутствие решения о предоставлении права пользования водным объектом. Надлежащая очистка сточных вод до установленных нормативов не осуществляется. В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился в суд с иском.

Решением суда, вступившим в законную силу, на администрацию городского округа возложены обязанности по обеспечению надлежащей очистки сточных вод путем оборудования выпусков очистными сооружениями. Кроме того, суд обязал МБУ «Гидротехник» получить решение о предоставлении права пользования водным объектом. Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, в июле прошлого года по иску природоохранного прокурора суд обязал МБУ «Гидротехник» устранить нарушения при сбросе сточных вод в ручей Парковый, который идет из Верхнего озера через Зоопарк в парк «Центральный». Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, предприятие подало апелляцию, в результате судебное решение изменили в части возложения обязанности на администрацию, а не на «Гидротехник».