Как выглядит «Юность»: детские загородные центры готовятся к старту сезона (фото)

В детских загородных лагерях заканчивается подготовка к летнему сезону. 28 мая в двух из них — «Юности» и лагере имени Валентины Терешковой — прошло выездное совещание главы администрации Калининграда Елены Дятловой. Сити-менеджер осмотрела территорию лагерей, включая столовые, кухни, актовые залы и медпункт.



Особое внимание она уделила корпусам, в которых будут жить дети. Многие из зданий отремонтировали. Для будущих жильцов подготовили новое постельное бельё и полотенца. Но некоторых мелочей всё же не хватает, заметила Дятлова, указав на недостаточное количество крючков в санузлах.

Работники столовой показали, каким может быть ужин в лагере, отметив, что многие ребята возвращаются после отдыха домой с небольшой прибавкой в весе. Стоимость питания в этом году — 700 рублей в день на человека. Цена путёвок — от 31500 до 37800 рублей. Семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, могут частично возместить расходы.

Несмотря на то, что цены в этом году изрядно «кусаются» и родительского кэшбэка, как два года назад, не предусмотрено, получить заветные путёвки смогли не все. Всего в загородных центрах за сезон смогут отдохнуть 5684 ребёнка. В то же время, по данным Калининградстата, на 2023 год в областном центре было больше 50 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Всего летом будут работать пять муниципальных загородных центров в четыре смены продолжительностью по 21 дню. В каждой смене 1421 место. Заезд первой смены намечен на 1 и 2 июня.