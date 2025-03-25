Горвласти отменили режим ЧС по сгоревшему дому на ул. Артиллерийской

Горвласти отменили режим ЧС по сгоревшему дому на ул. Артиллерийской
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожар в жилом доме на ул. Артиллерийской

В Калининграде отменили режим ЧС, введённый после пожара в доме № 36-38 на улице Артиллерийской в марте 2023 года. О том, какие работы уже выполнены, а какие ещё продолжаются, во вторник, 25 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Его отменили, когда дом был подключен к системам водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, — объяснила Дятлова. — В настоящий момент завершаются работы по подключению газа. Собственно, это чуть затянуло окончательное завершение работ на данном объекте — сейчас уделяется особое внимание контролю за исправностью газового оборудования, как внутридомового, так и общеквартирного».

Елена Дятлова уточнила, что Фонду капитального ремонта пришлось получать новые технические условия и делать новую газовую разводку внутри здания, а также строить вентиляционные шахт на фасадной части дома. Оборудование, как уточнила Дятлова, город подводит только к муниципальным квартирам.

«В ближайшее время будем направлять уведомления жителям о необходимости освобождения маневренного фонда и о возможности переезда в полностью отремонтированные муниципальные квартиры», — заключила она, добавив, что кто-то из жильцов уже вернулся.

Елена Дятлова уточнила, что не все жители довольны качеством выполненных работ.

«Жалобы есть всегда. В том числе есть обращения в суд», — добавила она.

Пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта 2023 года. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

На ремонт в мае того же года выделяли 47,8 млн рублей, в сентябре дополнительно выделили еще 40 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, отремонтировать крышу, подвальные помещения, подъезды, фасад, лестничные клетки, коридоры и сети.

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