«Примем, полюбим»: в мэрии рассказали о внедрении новой системы оплаты проезда

Власти Калининграда отчитались о первых результатах работы новой автоматизированной системы оплаты проезда, внедренной 11 марта этого года.

«Системных ошибок не выявлено, — сообщил во вторник, 25 марта, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. — Ошибки имели частный характер и в большей степени это был человеческий фактор. Пассажиры знакомились с новым оборудованием, возникали вопросы, а мы давали разъяснения через средства массовой информации. Линейным составом также допускались ошибки, но и они не носили системный характер. Сейчас система стабильно работает во всём общественном городском транспорте, мы ее развиваем в части предоставления дополнительного инструментария».

Говоря о дополнительном инструментарии, Романов пояснил, что его даёт мобильное приложение «Волна Балтики».

«Это возможность оплаты проезда через телеграм-бот, — сообщил он. — На текущий момент уже более 500 пассажиров активно пользуются этой услугой. Ну и в дальнейшем мы её предлагаем к развитию».

Романов также рассказал о решении проблемы попадания пассажиров в стоп-лист.

«Сейчас оплата происходит непосредственно в режиме онлайн: есть финансовые средства, вы оплачиваете проезд и продолжаете проезд. Если финансовых средств нет, вы выбираете любой удобный способ оплаты для себя и продолжаете поездку», — добавил он.

Возвращается и возможность пополнения карты «Волна Балтики» через «Сбербанк Онлайн», однако лишь с 15 мая.

«Исходя из того, что сейчас сказал Антон Павлович, я считаю, что для такой сложной системы коллеги сделали очень много, — подытожила глава администрации города Елена Дятлова. — Я уверена, что мы это примем, полюбим и будем работать в новой системе, дающей больше возможностей».