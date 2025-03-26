В ЕСОО объяснили, куда сдавать пластик, чтобы он не оказался на полигоне

В ЕСОО объяснили, куда сдавать пластик, чтобы он не оказался на полигоне
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Полистирол, поливинилхлорид и прочие виды пластика, которые калининградцы выбрасывают в контейнеры для ПЭТ-бутылок, часто оказывается не в руках переработчиков, а на мусорном полигоне (ранее об этом рассказал «Новому Калининграду» начальник производственной базы «Круглово» Евгений Заколодный). Представители регионального оператора «Единая система обращения с отходами» рассказали, что нужно делать, чтобы невостребованное на сортировке вторсырьё не утилизировали, а действительно использовали вторично, как полиэтилен и ПЭТ.

«Количество других видов пластика настолько мало, что составить из них товарную партию не представляется возможным в обозримые сроки, — пояснили в ЕСОО. — Предприятием потому и озвучено гражданам, чтобы они сдавали в контейнеры для раздельного сбора лишь ПЭТ-бутылки и полиэтилен. Для пластиков других видов практически повсеместно стоят решётчатые сетки».

В непригодных для переработки «хвостах», как уточнили в ЕСОО, полиэтилен и всевозможные пакеты из него оказываются тогда, когда их помещают в контейнеры со стеклом или металлом, а также в том случае, если они значительно загрязнены.

«Те пакеты, которые находятся в контейнерах с ПЭТ-бутылками, собираются отдельно и вывозятся вместе с товарной партией. Их мало, и при вывозе товарной партии ПЭТ—бутылок этот объём составляет несколько килограммов к тонне», — уточнили представители мусорного оператора.

В ЕСОО также рассказали, что заводы-переработчики действительно просят удалять наклейки «Честного знака» с пластиковых крышек, которые в Круглово назвали «самым дорогим пластиком».

«У нас собирается большой объем крышечек, так как мы их скручиваем почти со всех бутылок, — уточнил представитель регоператора. — Эти наклейки почти на каждой крышке, и у завода пожелание, чтобы их не было, так как они затрудняют процесс переработки в продукцию. Если бы мы сдавали небольшой объём в общей смеси пластика, присутствие наклеек ни на что бы не повлияло».

Кроме того, в ЕСОО рассказали, почему по время визита корреспондента «Нового Калининграда» на полигон стекло и металл были смешаны в одной куче.

«Содержание контейнеров для стекла и металла часто является смешанным, — объяснили в компании. — Туда же часто кидают обычные пакеты с мусором и ПЭТ-бутылки. Из-за этого на площадку для предварительного размещения это вторсырьё выгружается совместно. При этом в Круглово у нас площадка разделена на три участка: под макулатуру и картон, под ПЭТ-бутылки и под стекло и металл. Макулатура и пластик сортируются очень быстро, и загрязнений там практически нет. С металлом же история иная. В нём что угодно, потому и выглядит общая масса не очень респектабельно».

Напомним, что за одну смену линия в Круглово отбирает полторы-две тонны готовой продукции, этот объём прессуется в брикеты и фасуется в плотные мешки-бэги. В месяц, согласно отчётам, с полигона выходит примерно 35-40 тонн готовой продукции.

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