Минприроды: с июля 2025 года в регионе останется два действующих полигона ТБО

Минприроды: с июля 2025 года в регионе останется два действующих полигона ТБО
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Сортировка и тотальный учёт: как устроен полигон ТБО в Жаворонково (фото)
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

В июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Об этом «Новому Калининграду» сообщила начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева. Чиновница подтвердила, что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон, и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.

«Весь поток, кроме четырёх муниципальных образований, из которых везут в Барсуковку, будет направлен на Жаворонково, — пояснила Кудрявцева. — Некоторое время в области будут функционировать лишь два полигона, но ближе к 2026 году, как мы рассчитываем, начнёт работать полигон в Корнево, который строится за счёт концессии. Мусоросортировочный комплекс там запустится чуть позже — году к 2027. К этому моменту основной поток должен направиться в Корнево, так как он ближе всего к Калининграду и к прибрежным городам».

Перегруженный полигон в Круглово, по словам Ольги Кудрявцевой, необходимо как можно оперативнее рекультивировать, так как он находится на одном из основных туристических направлений. Рекультивация ожидает и «Радугу» под Гвардейском.

«Для „Радуги“ сейчас из областного бюджета предусмотрена субсидия. Сейчас занимаемся подготовкой распоряжения для её предоставления на разработку документации на рекультивацию. Этот полигон сейчас закрыт и отходы не принимает», — добавила она.

В декабре 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что в ближайшем будущем в Калининградской области намерены обеспечить обработку 100% объёма ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Глава региона также сообщал о намерениях снизить захоронение отходов в два раза, а также вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter