Минприроды: с июля 2025 года в регионе останется два действующих полигона ТБО

В июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Об этом «Новому Калининграду» сообщила начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева. Чиновница подтвердила, что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон, и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.

«Весь поток, кроме четырёх муниципальных образований, из которых везут в Барсуковку, будет направлен на Жаворонково, — пояснила Кудрявцева. — Некоторое время в области будут функционировать лишь два полигона, но ближе к 2026 году, как мы рассчитываем, начнёт работать полигон в Корнево, который строится за счёт концессии. Мусоросортировочный комплекс там запустится чуть позже — году к 2027. К этому моменту основной поток должен направиться в Корнево, так как он ближе всего к Калининграду и к прибрежным городам».

Перегруженный полигон в Круглово, по словам Ольги Кудрявцевой, необходимо как можно оперативнее рекультивировать, так как он находится на одном из основных туристических направлений. Рекультивация ожидает и «Радугу» под Гвардейском.

«Для „Радуги“ сейчас из областного бюджета предусмотрена субсидия. Сейчас занимаемся подготовкой распоряжения для её предоставления на разработку документации на рекультивацию. Этот полигон сейчас закрыт и отходы не принимает», — добавила она.