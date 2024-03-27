Стекло, бумага, пластик: как устроена сортировка отходов в Калининграде (фото)

Калининградцы, принимающие участие в раздельном сборе мусора, и жители, которые только готовятся подключиться к этому процессу, часто задают вопросы по поводу дальнейшей судьбы стекла, пластика, макулатуры и металла, оказывающихся в шкафах для раздельного сбора. Чтобы проследить за маршрутом вторсырья от ячейки контейнера до переработки, «Новый Калининград» отправился на полигон в посёлке Круглово, на площадке которого установлен сортировочный комплекс, формирующий мусор в товарные партии. Как это происходит, почему иногда приходится утилизировать уже отсортированное и велик ли объём полезных фракций, рассказал начальник производственной базы «Круглово» Евгений Заколодный.

Рядом со свалкой в Круглово, всё ещё принимающей отходы (ранее министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщала, что полигон остаётся в резервной схеме — прим. «Нового Калининграда»), есть бетонная площадка, на которой ежедневно сортируется содержимое контейнеров для раздельного сбора. За смену линия отбирает полторы-две тонны готовой продукции, этот объём потом прессуется в брикеты и фасуется в плотные мешки-бэги. В месяц, согласно отчётам, с полигона выходит примерно 35-40 тонн готовой продукции.

«Работаем мы только днём, в две смены пока не ушли, — рассказывает Евгений Заколодный, возглавляющий полигон. — Мы отбираем стекло, железную и алюминиевую банку, пластик и бумагу. Пластик делим на три вида: на чистую бутылку, грязную бутылку и крышки. Макулатуру — на картон, бумагу и глянец».

Несмотря на то, что ранее переработчики сообщали о приёме от населения полиэтилена и других видов пластика, Заколодный признаётся, что эти фракции пока просто уходят в так называемые «хвосты», то есть утилизируется вместе с нерассортированными отходами. Команды забирать этот объём в переработку, по словам директора полигона, ещё не было.

«Самый дорогой пластик — это крышечки, так как есть множество видов продукции, в которые их можно переработать, — рассказывает Заколодный. — Однако с недавнего времени появилась проблема: с каждой крышечки необходимо отклеивать этикетку с QR-кодом (маркировка „Честный знак“ — прим. „Нового Калининграда“). Всё это мы делаем вручную, иначе завод партию не примет».

Чтобы упростить себе задачу, оператор ЕСОО («Единая система обращения с отходами» — прим. «Нового Калининграда») начал проводить акции по сбору крышек в детских садах и школах. Правда, получаемые партии также необходимо просматривать на предмет отсутствия наклеек.

Во время посещения полигона сам собой возник вопрос очистки товарных партий от бытовых загрязнений. Однако, как уверяет Заколодный, после сортировки никакие отходы на полигоне не моют — эта задача ложится на плечи заказчика вторсырья.

«Внутри региона стекло у нас не принимают, поэтому мы отправляем его в большую Россию, — поясняет он. — На сегодняшний день успели отправить четыре железнодорожных вагона на завод в Липецкую область. Там, кстати, очень довольны качеством. Да, мы не отделяем цветное стекло от белого, и оно идёт вперемешку, однако стекло у нас рассортировано по фракциям: есть мешки с целыми бутылками, есть с битыми, а есть с дроблёным стеклом. Дальше на заводе всё это в центрифуге промывают — и готово».

Заколодный считает, что Калининградская область в плане раздельного сбора только в начале пути, так как далеко не все жители готовы сортировать мусор. Более того, некоторые жители используют предназначенные для раздельного сбора контейнеры для смешанных бытовых отходов, поэтому отверстия в каждой секции пришлось значительно сузить.

Из-за того, что содержание контейнеров на выходе получается смешанным, на полигоне пластик, стекло и металл сваливаются в одну кучу. Оттуда вторсырьё черпает ковшом трактор-универсал, засыпающий его на ленту конвейера. Далее отчасти автоматически, а отчасти руками рабочих (в смену обычно задействуется 12 человек) отходы разбивают по фракциям. Всё то, что остаётся невостребованным, называют «хвостами» и отправляют на полигон. С полигона же на сортировку ничего не попадает.

«У нас бывает до 50% „хвостов“, — жалуется Заколодный. — Жильцы бросают в контейнеры реальный мусор, который смешивается со вторсырьём. Да, с каждым разом всё лучше и лучше. Раньше был вообще ужас. Но с жителями однозначно нужно проводить образовательную работу».

Договорами с компаниями, забирающими вторсырьё, как говорит Заколодный, занимается советник директора ЕСОО по раздельному сбору отходов Олег Пауков, который ранее возглавлял компанию «Зелёное дело». Иногда заказчик сам приезжает и забирает свою партию, а иногда сотрудники ЕСОО отвозят её на своём транспорте.

В минприроды отмечают, что сегодня сортировочные комплексы работают только в Круглово и в Жаворонково (Гусевский округ). При этом в Жаворонково поступают отходы без предварительной сортировки — прямо из общих контейнеров.

«Если взять данные о том, сколько передают на утилизацию в Жаворонково, а сколько в Круглово, то выходит примерно одинаковый объём», — говорит начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева.

Представитель минприроды уверяет, что полигон в Круглово планируют вывести из эксплуатации летом этого года.

«Далее будем принимать решение о рекультивации, а также о переезде сортировочного комплекса. Возможно, мы отправим его на полигон в Жаворонково, где сейчас уже работает один комплекс и планируется построить ещё один», — говорит Кудрявцева.

Она добавляет, что с 2026 года в регионе будет работать три полигона (в Корнево, Жаворонково и Барсуковке), которые с 2027 года будут полностью укомплектованы мусоросортировочными линиями.

«В 2026 году мы уже направим, согласно планам, на новый полигон в районе Корнево первые грузовики. С этого момента данный полигон будет основным, так как на него повезут отходы из Калининграда и приморских городов. Открытие мусоросортировочного комплекса вблизи Корнево запланировано в 2027 году», — добавила она.

По словам Кудрявцевой, для закрытого с 2023 года полигона «Радуга» под Гвардейском, о пожарах на котором уже не раз сообщалось ранее, готовится распоряжение, предполагающее выделение региональной субсидии на разработку проектно-сметной документации для рекультивации полигона.

Работа мусоросортировочных комплексов сталкивается и с проблемой, которая становится типичной для Калининградской области — это кадровый голод.

«Мы размещали объявления по всем ближайшим посёлкам — никто не идёт, — заключил в конце экскурсии Евгений Заколодный. — У меня работают ребята из Поваровки, Корнево, Переславского, Русского. Из всех посёлков, которые рядом. Один человек из Зеленоградска есть. Однако все, кто приходил из Калининграда, ушли. День-два — и больше не выдерживают. При этом у нас остаётся костяк, который держится несколько лет. Зарплата у нас около 50 тысяч рублей для тех, кто стоит на ленте, и 70 с плюсом для работающих на технике. Да, условия суровые. У сортировочной линии 8-часовой рабочий день. Зимой и в непогоду мы тоже работаем. Когда дождь или снег, мы просто делаем перерывы по 10−15 минут, за это время сотрудники успевают чаю попить в бытовке, погреться. Объём выработки из-за погодных условий обычно не „скачет“».

Говоря о полигоне, который всё ещё продолжает принимать отходы, Заколодный отмечает, что его высота уже превысила лимит, однако он не стал уточнять, насколько сильно.

«Мы закроемся, когда будет принято такое решение, пока же все необходимые документы у нас есть, — отметил директор полигона. — А потом на рекультивации поработаем — дел тут точно на несколько лет хватит».

Напомним, что ранее министр Оксана Астахова заявляла, что к 2030 году региону поставлена задача возвращать в хозяйственный оборот не менее 25% от образованных в регионе отходов.

«Наш губернатор получил у президента резолюцию о выделении двух миллиардов рублей на установку двух новых мусоросортировочных комплексов (мощностью по 100 тысяч тонн) на полигонах вблизи поселков Жаворонково и Барсуковка. Мы это сделаем в 2027 году», — рассказывала Астахова.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»