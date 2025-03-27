Облвласти определили магазины, где можно будет воспользоваться социальной выплатой

Областные власти определились с перечнем магазинов, в которых можно будет совершать покупки на средства социальной продуктовой выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Перечень из 260 торговых объектов с указанием адресов по поручению губернатора подготовлен в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. В апреле — июне этого года купить товары на средства социальной продуктовой выплаты можно в магазинах таких торговых сетей, как „Спар“, „Юринат“, „Наш продукт“, сети „Ледяное сердце“», — отметили в правительстве, пообещав в ближайшее время разместить список адресов магазинов на сайте регионального минсоцполитики.
Напомним, социальные выплаты на продукты питания были возобновлены в регионе по решению губернатора Алексея Беспрозванных. Выплату на продукты питания получат 48 тысяч жителей, на эти цели из областного бюджета выделено более 286 миллионов рублей.В правительстве разъяснили, как будет работать счёт для нуждающихся категорий