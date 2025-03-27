Облвласти определили магазины, где можно будет воспользоваться социальной выплатой

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Областные власти определились с перечнем магазинов, в которых можно будет совершать покупки на средства социальной продуктовой выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Перечень из 260 торговых объектов с указанием адресов по поручению губернатора подготовлен в областном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. В апреле — июне этого года купить товары на средства социальной продуктовой выплаты можно в магазинах таких торговых сетей, как „Спар“, „Юринат“, „Наш продукт“, сети „Ледяное сердце“», — отметили в правительстве, пообещав в ближайшее время разместить список адресов магазинов на сайте регионального минсоцполитики.

Напомним, социальные выплаты на продукты питания были возобновлены в регионе по решению губернатора Алексея Беспрозванных. Выплату на продукты питания получат 48 тысяч жителей, на эти цели из областного бюджета выделено более 286 миллионов рублей.

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