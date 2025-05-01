В Светлогорске начали изымать брошенные в неположенных местах самокаты

Власти Светлогорска объявили, что электросамокаты, которые арендаторы бросают в неположенных местах, будут изыматься. В среду, 30 апреля, в ходе прямого эфира глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко рассказал, что СИМы уже начали забирать и отправлять в специальные хранилища.

«У нас ведётся работа с брошенными самокатами, — сообщил глава. — Порядка 40 электросамокатов мы изымали и отвозили в пункт временного хранения. В понедельник на последнем совете депутатов мы дорабатывали нормативно-правовую базу в этой части. Мы планируем те самокаты, которые прокатчики и те, кто ими пользуются, бросают в неположенных местах, продолжать изымать. Таким образом наведём порядок».

В марте этого года стало известно, что власти соседствующего со Светлогорским округом Зеленоградска ввели запрет на передвижение на арендованных самокатах в историческом центре города. Решение это было связано с большим туристическим потоком.

Передвижение на самокатах запрещено в границах улиц Горького, Октябрьской, Курортного проспекта и променада. Программное обеспечение не позволит совершать поездки в границах указанных улиц, а также развивать скорость более 15 км/час.