В Светлогорске начали изымать брошенные в неположенных местах самокаты

В Светлогорске начали изымать брошенные в неположенных местах самокаты
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Власти Светлогорска объявили, что электросамокаты, которые арендаторы бросают в неположенных местах, будут изыматься. В среду, 30 апреля, в ходе прямого эфира глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко рассказал, что СИМы уже начали забирать и отправлять в специальные хранилища.

«У нас ведётся работа с брошенными самокатами, — сообщил глава. — Порядка 40 электросамокатов мы изымали и отвозили в пункт временного хранения. В понедельник на последнем совете депутатов мы дорабатывали нормативно-правовую базу в этой части. Мы планируем те самокаты, которые прокатчики и те, кто ими пользуются, бросают в неположенных местах, продолжать изымать. Таким образом наведём порядок».

В марте этого года стало известно, что власти соседствующего со Светлогорским округом Зеленоградска ввели запрет на передвижение на арендованных самокатах в историческом центре города. Решение это было связано с большим туристическим потоком.

Передвижение на самокатах запрещено в границах улиц Горького, Октябрьской, Курортного проспекта и променада. Программное обеспечение не позволит совершать поездки в границах указанных улиц, а также развивать скорость более 15 км/час.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter