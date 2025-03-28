Дятлова о лечении каштанов: мы уничтожили большую часть вредителей

В Калининграде в 2025 году не планируют размещать на каштанах ловчие пояса в целях борьбы с охридским минёром. О том, что паразитов, поедающих листья этих деревьев, стало значительно меньше, в эфире от 27 марта заявила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы уже в прошлом году эти пояса не устанавливали, — рассказала она. — Коллеги экологи говорят о том, что когда мы в 2023 году устанавливали эти пояса, мы уничтожили большую часть популяции вредителей. Сейчас такой масштабной работы не требуется».

Ближе к концу своего ответа Елена Дятлова засомневалась в его корректности и предложила ещё раз проконсультироваться со специалистами.

«Если за 2024 год, когда не выставлялись эти пояса, популяция вредителей увеличилась, то, конечно, мы будем защищать наши каштаны», — заключила глава, сравнив ситуацию с ловчими поясами с назначением лекарства врачом.

Напомним, что в апреле прошлого года в мэрии признали, что отказ от лечения каштанов связан с нехваткой финансирования. При этом незадолго до этого начальник отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрий Петренко пояснял «Новому Калининграду», что отказ от лечения связан со снижением численности вредителя.

Тогда же Петренко пообещал, что в случае возникновения «вспышек» заболевания город будет на них реагировать.

Годом ранее власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. Как указано в конкурсной документации, за полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. Работы необходимо было провести в три этапа до 30 сентября.