«Мужики оказались сильнее»: в Калининграде возобновляют борьбу с охридским минёром

В Калининграде возобновляется борьба с охридским минёром. О том, что насекомые, поедающие каштаны, снова размножились до угрожающих масштабов, журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы не отказались [от феромонных ловушек]. Вы же помните, что длительное время мы ставили их на каштанах. На 2025 год, по прогнозам, мы должны были уничтожить самца этой каштановой моли в полном объеме. Посмотрели и, начиная с 2026 года мы снова возобновляем эту работу. Мужики оказались сильнее наших ловушек. Дап, мы сделали перерыв, но понимаем, что должна быть ежегодная работа. Собственно, она будет возобновлена», — пояснила она.

В марте этого года Елена Дятлова сообщала, что в 2025 году ловчие пояса на стволах каштанов и феромонные ловушки на их же ветвях размещать не планируют.

«Мы уже в прошлом году эти пояса не устанавливали, — рассказывала она. — Коллеги экологи говорят о том, что когда мы в 2023 году устанавливали эти пояса, мы уничтожили большую часть популяции вредителей. Сейчас такой масштабной работы не требуется».

Напомним, что в апреле 2024 года в мэрии признали, что отказ от лечения каштанов связан с нехваткой финансирования. При этом незадолго до этого Дмитрий Петренко, бывший начальником отдела озеленения мэрии Калининграда пояснял «Новому Калининграду», что отказ от лечения связан со снижением численности вредителя.

Тогда же Петренко пообещал, что в случае возникновения «вспышек» заболевания город будет на них реагировать.

Годом ранее власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. Как указано в конкурсной документации, за полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. Работы необходимо было провести в три этапа до 30 сентября.

В последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют.