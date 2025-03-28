Кошевой сообщил, когда начнутся работы по созданию дендропарка в Сосновке

Работы по созданию дендропарка в посёлке Сосновка под Зеленоградском власти муниципалитета планируют начать в апреле 2025 года. Об этом сообщил глава администрации Зеленоградска Сергей Кошевой в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос о планах по благоустройству округа в ближайшие годы задал один из местных жителей. «Что мы хотим дальше сделать? Продолжением парка в Сосновке под названием Бледау станет новый дендропарк, работы по которому, я думаю, начнутся в ближайшем месяце. Первый этап предусматривает строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство. На эти работы в муниципальном бюджете заложено 450 млн рублей. Само озеленение парка с высадкой растений мы планируем выполнить в 2026 году, к юбилейной дате — 80 лет образования Калининградской области. Стоимость проекта составит чуть больше 800 млн рублей», — рассказал Кошевой.

В дендрологическом парке в посёлке Сосновка под Зеленоградском планируют высадить не менее 1000 видов хвойных и лиственных деревьев, более 20 000 кустарников. Проект также предусматривает смотровую площадку с террасами, оранжерею, административные здания, геопластику, пешеходные мосты, водный объект, площадку для проведения массовых мероприятий со сценой, места отдыха. В феврале сообщалось о том, что проектную документацию проверяет «Главгосэкспертиза России».

Разработка проекта обошлась муниципалитету в 8 млн рублей. За такую сумму документацию согласилась подготовить компания «Точка». Начальная стоимость контракта при этом составляла 24,6 млн. «На первый этап мы запланировали в бюджете 436 млн рублей. Это все средства, которые пошли нам от порубочных билетов, выданных администрацией. Использовать мы их можем только на проектирование и строительство новых парков», — отмечал глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой.

О планах по созданию дендропарка стало известно в апреле 2023 года. Тогда же бывший губернатор Антон Алиханов заявлял, что областным властям удалось добиться для Зеленоградска компенсации на высадку зеленых насаждений в сумме порядка 500 млн рублей. Изначально речь шла о 20 га. В итоговом варианте площадь объекта составила 9,5 га. Дендропарк предусмотрен на участке с кадастровым номером 39:05:051203:134.