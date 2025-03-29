Минкульттуризм: освободить жителей региона от уплаты турналога невозможно

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Освободить жителей Калининградской области от уплаты туристического налога при отдыхе в регионе невозможно, поскольку «физические лица, проживающие в санаториях или гостиницах, не являются плательщиками налога и уплачивать его не должны». Об этом сообщило региональное министерство культуры и туризма в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Указанный налог уплачивают гостиницы или санаторно-курортные организации. Освободить от уплаты налога жителей региона невозможно, так как физические лица, проживающие в санаториях или гостиницах, не являются плательщиками налога и уплачивать его не должны», — пишет ведомство.

Ранее заместитель главы администрации Алексей Данилов говорил, что жители областного центра не освобождаются от уплаты налога. «Для Зеленоградска было бы совершенно необоснованно вводить какие-то льготы для жителей города Калининграда, поскольку мы для города Зеленоградска являемся туристами. Мы приезжаем там отдыхать, поэтому мы такие же туристы, как и жители других городов», — сказал он.

Туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов.В Краснознаменском, Нестеровском и Славском округах было принято решение отказаться от введения этого налога из-за отсутствия или небольшого количества классифицированных гостиниц и других коллективных средств размещения, расположенных на их территории. Размер туристического налога составляет 100 руб. в сутки.

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