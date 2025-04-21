Власти рассказали, сколько в бюджет региона принесут сборы туристического налога

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Сборы туристического налога в Калининградской области принесут в бюджет, предположительно, 128 млн рублей в 2025 году. Об этом на оперативном совещании регионального правительства 21 апреля заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

В его докладе отмечается, что турналог введён в 19 округах Калининградской области. Его ставка составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Плательщиками являются юридические и физические лица, которые будут оказывать услуги размещения и включённые в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

«Ориентировочно, [прогнозные поступления от уплаты турналога] составят дополнительно в бюджет Калининградской области 128 млн рублей. При этом наибольшие возможности имеют коллеги, которые работают в муниципалитетах, где очень хорошо развита гостиничная инфраструктура», — заявил Ермак. В его презентации также отмечается, что в Калининграде соберут, предположительно, 56,6 млн рублей, в Зеленоградском округе — 22,5 млн рублей, а в Светлогорском — 27,6 млн рублей.

Туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов. В Краснознаменском, Нестеровском и Славском округах было принято решение отказаться от введения этого налога из-за отсутствия или небольшого количества классифицированных гостиниц и других коллективных средств размещения, расположенных на их территории. При этом минкульттуризма отмечало, что освободить жителей Калининградской области от уплаты туристического налога при отдыхе в регионе невозможно, поскольку «физические лица, проживающие в санаториях или гостиницах, не являются плательщиками налога и уплачивать его не должны».

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