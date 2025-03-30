Врио главы администрации Полесска: муниципалитет — экологически чистый район

Полесский муниципальный округ является экологически чистым районом Калининградской области. Об этом на выездном заседании правительства региона 28 марта заявил врио главы администрации муниципалитета Константин Перов.

Сити-менеджер отметил, что Полесский округ начинает восприниматься как «въездная зона». По словам Перова, город должен притягивать туристов и жителей других районов или регионов. Врио главы администрации считает, что для большей привлекательности в Полесске необходимо обустроить центр города и отремонтировать некоторые здания, чтобы появилась точка притяжения для тех, кто хотел бы «приезжать и оставлять деньги».

«Почему приезжать и оставлять у нас деньги? Потому что муниципалитет является экологически чистым районом. У нас нет ни одного вредного предприятия, которое могло бы принести вред природе либо оставить равнодушными людей, которые бы сюда приезжали. И вы сегодня сами видели, что есть много потенциала в Полесском районе: это и каналы, и река Дейма, есть прекрасные виды леса и луга, которые, в принципе, привлекают туристов. Что требуется? Требуется привлечь этого туриста. Хотели заняться развитием водного туризма, экологического туризма, разнообразия очень много. Важен момент: турист важен для муниципалитета, для привлечения тех денег, которых муниципалитету не хватает», — заявил Константин Перов.

Министр экономического развития региона — зампред правительства Вероника Лесикова поддержала сити-менеджера в том, что у туризма в Полесском округе есть потенциал. «Для развития туризма я бы рекомендовала рассмотреть возможность взаимодействия с соседними муниципалитетами. Что касается водного маршрута, это должна быть межмуниципальная история, и здесь нужно общаться с соседями», — заключила она.