В Литве нашли тело четвёртого военного США, пропавшего на прошлой неделе

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В Литве нашли тело четвёртого американского военного, который вместе с тремя другими пропал на прошлой неделе. Об этом сообщил «Спутник.lt» со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

«Четвертый солдат армии США <...> был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, 1 апреля», — приводит издание заявление ведомства.

Напомним, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту пропала 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Накануне троих солдат нашли мёртвыми. «Начато досудебное расследование для установления причин смерти», — сообщила журналистам в Сейме генеральный прокурор Нида Грунскене. При этом болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис.

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