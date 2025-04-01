В Литве нашли тело четвёртого военного США, пропавшего на прошлой неделе

В Литве нашли тело четвёртого американского военного, который вместе с тремя другими пропал на прошлой неделе. Об этом сообщил «Спутник.lt» со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.
«Четвертый солдат армии США <...> был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, 1 апреля», — приводит издание заявление ведомства.Напомним, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту пропала 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Накануне троих солдат нашли мёртвыми. «Начато досудебное расследование для установления причин смерти», — сообщила журналистам в Сейме генеральный прокурор Нида Грунскене. При этом болото, из которого вытащили затонувшую бронемашину армии США, не было отмечено на государственных картах, заявил глава Фонда восстановления и защиты водно-болотных угодий Нериюс Заблецкис.