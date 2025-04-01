В Литве нашли тело четвёртого военного США, пропавшего на прошлой неделе

В Литве нашли тело четвёртого американского военного, который вместе с тремя другими пропал на прошлой неделе. Об этом сообщил «Спутник.lt» со ссылкой на командование армии США в Европе и Африке.

«Четвертый солдат армии США <...> был найден мертвым недалеко от Пабраде, Литва, 1 апреля», — приводит издание заявление ведомства.