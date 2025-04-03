Подрядчик заявил о сдаче в эксплуатацию участка Северного обхода Калининграда

В четверг, 3 апреля, акционерное общество «ВАД» сдало в эксплуатацию участок Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно. Работы выполнялись в рамках второго этапа реконструкции Северного обхода. ОБ этом сообщили в пресс-службе строительной компании.

«Модернизация этого участка велась с марта 2021 года. С учетом высокой социальной значимости объекта дорожно-строительные работы выполнялись круглосуточно, а рабочее движение было открыто на два года раньше установленного контрактом срока, в ноябре 2023 года. Сдача объекта в эксплуатацию означает передачу автодороги на баланс заказчика», — отмечается в сообщении.

В настоящее время АО «ВАД» ведёт работы на третьем и четвертом подэтапах второго этапа реконструкции Северного обхода (с 0-345 км по 5+800 км). В рамках третьего подэтапа до ноября 2027 года специалисты модернизируют участок окружной дороги от Советского проспекта до Тенистой аллеи. На четвертом подэтапе до конца 2026 года реконструируют 1,6 км трассы от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск и построят многоуровневую транспортную развязку с десятью съездами общей длиной 4 км.