Контракт на строительство очередного участка Северного обхода получил «ВАД»

Контракт на строительство очередного участка Северного обхода получил «ВАД»
Фото: архив «Нового Калининграда»
Все новости по теме: Приморское кольцо до Балтийска

Строительством участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи займётся компания «ВАД», работы проведут по максимальной цене в 14,4 млрд рублей. Об этом говорят результаты электронного аукциона, которые разместили на портале госзакупок в понедельник, 24 июня.

В рамках третьего подэтапа второго этапа реконструкции дороги вокруг Калининграда подрядчику предстоит построить шестиполосную трассу, проложить путепроводы, организовать пешеходные переходы, провести освещение и др. Протяжённость участка — 4,4 км. Компания «ВАД» является единственным участником конкурса, она подала заявку на сумму в 14,4 млрд рублей, что является начальной (максимальной) ценой контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать 8827 деревьев. Контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.

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