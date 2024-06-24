Контракт на строительство очередного участка Северного обхода получил «ВАД»

Строительством участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи займётся компания «ВАД», работы проведут по максимальной цене в 14,4 млрд рублей. Об этом говорят результаты электронного аукциона, которые разместили на портале госзакупок в понедельник, 24 июня.

В рамках третьего подэтапа второго этапа реконструкции дороги вокруг Калининграда подрядчику предстоит построить шестиполосную трассу, проложить путепроводы, организовать пешеходные переходы, провести освещение и др. Протяжённость участка — 4,4 км. Компания «ВАД» является единственным участником конкурса, она подала заявку на сумму в 14,4 млрд рублей, что является начальной (максимальной) ценой контракта.