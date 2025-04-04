«Ведомости»: «Аэрофлот» увеличит число перелётов в Калининград летом на 70%

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«Аэрофлот» планирует увеличить число рейсов в Калининград летом 2025 года. Об этом сообщают «Ведомости».

В совокупности в авиаперевозчиком «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в неделю будут выполняться до 172 перелетов, что на 70% больше по сравнению с текущими показателями, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В заявлении говорится, что количество рейсов из Москвы возрастет с текущих 63 до 91 в неделю в течение летних месяцев. «Россия» также увеличит число перелетов на этом маршруте — с 10 до 28 в неделю.

Авиакомпания «Россия» также повысит частоту полетов в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август количество рейсов увеличится с 28 до 53 в неделю.

Ранее авиакомпания сообщила «Новому Калининграду», что у «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год. В конце марта стало известно, что областные власти ожидают выделения 700 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование авиабилетов для калининградцев.

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