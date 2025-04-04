Власти: готовность дублёра двухъярусного моста составляет 39%

Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Техническая готовность автомобильного моста через реку Преголю в Калининграде составляет 39%. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры региона на своей странице «ВКонтакте».

Ведомство пояснило, что федеральное правительство утвердило новый план дорожного строительства до 2030 года. На его выполнение планируется направить 9 трлн рублей. За это время в России планируется привести в нормативное состояние не менее 85 % автомобильных трасс федерального значения, опорной сети и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60 % региональных или межмуниципальных дорог. По словам вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, «горизонт планирования увеличен до шести лет», что «позволит синхронизировать все задачи в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“».

«В Калининградской области в 2025 году в рамках нацпроекта продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов, среди которых — реконструкция Северного обхода Калининграда. Ведётся строительство автодорожного моста через реку Преголя: техническая готовность объекта составляет более 39 %», — говорится в сообщении мининфраструктуры.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина второго составит 386,7 метра. При этом железнодорожный мост растянется на 237 метров. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — ГК «Бамтоннельстрой-мост». В декабре 2024-го Калининграду выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство сооружения. В конце февраля стоимость контракта на строительство дублёра двухъярусного моста выросла на 5,5%.

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