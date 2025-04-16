Подрядчик сообщил о возможности сдать автодублёр двухъярусного моста в 2026 году

Подрядчик сообщил о возможности сдать автодублёр двухъярусного моста в 2026 году
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Подрядчик автодублёра двухъярусного моста — ГК Бамтоннельстрой-Мост — готов сдать объект в 2026 году. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании Алексей Мельниченко в ходе визита на объект губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и главы горадминистрации Елены Дятловой.

«В соответствии с распоряжением № 768 Правительства Российской Федерации от 31 марта текущего года федеральное финансирование предусмотрено на 2025 — 2029 год — на ближайшие 5 лет — с завершением строительства моста в 2029 году. Мы выступаем с предложением сократить сроки с завершением строительства моста к концу 2026-го года, приурочив это к очень важному юбилейному году 80-летия вступления Калининградской области в состав России», — сказал Мельниченко.

Для ускорения строительства финансирование также нужно сдвинуть «влево», пояснил представитель подрядчика. «Нам необходимо, чтобы довели оставшиеся 7,9 млрд рублей в 1925−1926 годах. В 2025 году суммарно необходимо, чтобы нам довели 4,3 млрд рублей. Из них 1,1 млрд уже подтверждены распоряжениями. При этом решение желательно принять не позднее мая и довести средства не позднее июля. На 2026-й год необходимы оставшиеся 3,6 млрд, чтобы довели в первом полугодии. Таким образом, к концу 2026-го года всё выполнится», — отметил Алексей Мельниченко.

«Хорошо, давайте мы тогда проведём совещание. Там покажете все графики, как они сместятся до 2026-го года. И по финансированию я тогда обращусь в Правительство по возможности рассмотреть смещение влево», — ответил губернатор.

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста сооружают два новых: железнодорожный и автомобильный. Длина автодублёра составит 386,7 метра. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. В декабре 2024-го Калининграду выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство сооружения. В конце февраля стоимость контракта на строительство дублёра двухъярусного моста выросла на 5,5%. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. В начале апреля техническая готовность объекта составляла 39%.

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