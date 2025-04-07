ЕС отказал Эстонии и Литве в средствах на создание «стены дронов» на границе

Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении средств на предложенный ими инфраструктурный проект с использованием беспилотников для защиты границ. Брюссель отклонил заявку в начале марта. Причина не уточняется. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информагентство Delfi.

«Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемой «стены дронов’’, однако проект не получил финансирования», — говорится в сообщении МВД Литвы, которое цитирует информагентство.

О планах создать «стену дронов» МВД Литвы объявило в мае 2024 года по итогам встречи министров внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии. Тогда глава литовского министерства Агне Билотайте заявила, что Россия и Белоруссия постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» государств в регионе, поэтому этим странам необходимо усилить безопасность на границе.