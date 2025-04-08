Директор зоопарка пытается наладить контакт волчицы Весты и человека (видео)

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова показала, как в учреждении пытаются наладить контакт волчицы Весты и человека. Видео она выложила на своей странице «ВКонтакте».

В соцсетях руководитель зоопарка написала, что животное перестало доверять киперам и теперь последним сложно вернуть её доверие. Она допустила, что при переводе из одного зоопарка в другой Весту могли напугать. В результате этого сотрудники зоопарка не могут выполнять свою работу в вольере, а у волчицы — «постоянный стресс».

«Я заметила, что она неплохо на меня реагирует, и решила попробовать. Опыта тренингов у меня, конечно, нет. Но есть желание (давно хотелось непосредственно с животными поработать). Посмотрим, что из этого получится. Вчера был 6-й день. Первые три ушли только на приучение переходить за мной из вольера в вольер. При этом никакого пищевого подкрепления не было. И — получилось!» — поделилась директор учреждения.

Видео: аккаунт Светланы Соколовой «ВКонтакте»

В беседе с «Новым Калининградом» Соколова отметила, что в зоопарке не пытаются приручить Весту. Наладить контакт волчицы и сотрудников учреждения необходимо для того, чтобы «она выполняла те действия, которые необходимы»: переходила из одного вольера в другой или позволяла спокойно закрывать себя во внутренних помещениях на уборку. Соколова пояснила, что с ней Веста взаимодействует пока что на удалении. Через неделю директор зоопарка планирует позаниматься с ней во внутренних помещениях. По словам руководителя, это будет сложнее, так как именно туда волчица не хочет заходить в присутствии человека.

«Результатом я очень довольна. Она уже ждет меня утром и сразу же готова показать все, что она умеет — и переходить из одного вольера в другой и стоять по команде „Стоять“. Она очень умная. Слишком долго не было нужного результата от ведущего зоолога этого сектора. А понять, что именно идёт не так, можно лишь погрузившись в процесс. Вот я и погрузилась. И, честно говоря, давно хотела себя попробовать в тренинге. А то работаешь в зоопарке, по профессии биолог, а вся твоя работа сводится, по факту, к работе с бумагами и людьми. А очень хотелось поработать с животными», — рассказала Светлана Соколова.